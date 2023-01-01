"شؤون الحرمين" تستقبل أطفال مركز الفكر والمواهب.. رؤية الكعبة وأداء الطواف

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، أمس، أطفال مركز الفكر والمواهب في مصلى 74 بالمسجد الحرام.
وتم اصطحاب الأطفال في جولة تعريفية بالمسجد لتعريفهم بالمعالم والآيات البينات الزاخرة بجنبات البيت العتيق.
وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة نوف هوساوي، أنه تم عقد حلقات تعليمية للأطفال عبر اختيارهم أحد البرامج، بحيث تتضمن الحلقات آداب دخول المسجد الحرام والآيات البيّنات، وقصص الأنبياء للأطفال، وعديداً من الأنشطة التفاعلية، التي تهدف إلى إثراء معرفة الأطفال والارتقاء بالمنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على المشرفات المصاحبات للأطفال.
واستقبلت الوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية وفداً من طالبات مركز مدرسة الأبناء النجباء، وتم اصطحابهن في جولة تعريفية بالمسجد الحرام، لرؤية الكعبة المشرّفة وأداء فريضة الطواف، ثم فُعلت للوفد حلقات تعليمية من قِبل مقرأة الكتاب والسنة النسائية، بهدف تصحيح تلاوة سورة الفاتحة مع ذكر فضائلها وأهميتها وسماع تلاوة السورة من قِبل الطالبات بشكل فردي.