"شؤون الحرمين" تستقبل أطفال مركز الفكر والمواهب.. رؤية الكعبة وأداء الطواف

وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة نوف هوساوي، أنه تم عقد حلقات تعليمية للأطفال عبر اختيارهم أحد البرامج، بحيث تتضمن الحلقات آداب دخول المسجد الحرام والآيات البيّنات، وقصص الأنبياء للأطفال، وعديداً من الأنشطة التفاعلية، التي تهدف إلى إثراء معرفة الأطفال والارتقاء بالمنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على المشرفات المصاحبات للأطفال.