وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يلتقي المبتعثين السعوديين في أمريكا

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ في العاصمة الأمريكية واشنطن بمقر الملحقية السعودية الثقافية، عدداً من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين للتعليم والتدريب، وذلك ضمن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء الذي حضرته الملحق الثقافي الدكتورة تهاني البيز؛ وعددٌ من القيادات، استمع معاليه إلى تجارب المبتعثين الأكاديمية والبحثية في مجالات التقنية والابتكار، مشيداً بإنجازاتهم التي تبرز فخر الوطن بهم وتعزّز تنافسية المملكة في مجالات العلوم والهندسة والتقنية وعلوم الفضاء.
كما أكّد "السواحه"؛ أن رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أظهرت قدرات وإمكانات شباب وشابات المملكة؛ معبّراً عن اعتزازه بجميع الطلاب والطالبات، مؤكداً أن دورهم أساسي في تحقيق رؤية المملكة وطموحاتها من خلال التميُّز في المجالات العلمية المختلفة، وأنهم يشكلون إحدى الركائز المهمة لتعزيز مكانة المملكة عالمياً.