وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يلتقي المبتعثين السعوديين في أمريكا

كما أكّد "السواحه"؛ أن رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أظهرت قدرات وإمكانات شباب وشابات المملكة؛ معبّراً عن اعتزازه بجميع الطلاب والطالبات، مؤكداً أن دورهم أساسي في تحقيق رؤية المملكة وطموحاتها من خلال التميُّز في المجالات العلمية المختلفة، وأنهم يشكلون إحدى الركائز المهمة لتعزيز مكانة المملكة عالمياً.