مدارس ومباني تعليم جازان تزدان بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني

تزيّن المبنى الرئيسي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان والمباني التعليمية ومكاتب التعليم، وعدد من المدارس؛ بالحلل الوطنية ضمن استعداداتها للاحتفال بعرس الوطن الكبير ذكرى اليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، تحت شعار "نحلم ونحقّق"، بتصاميم تعكس مشاعر وطنية تنبض عزًّا وفخرًا.
وازدانت المباني باللون الأخضر الذي يرمز إلى السلام والاستقرار والتطور، والمعبر عن حب الوطن والولاء لقيادته، عبر عدد من الإضاءات الديكورية والليزرية الخضراء، وعلت ورفرفت راية العز خفّاقة بفخر فوق أسوارها وداخل ساحاتها، مجسّدة العمق التاريخي لهذا الوطن العظيم، ورامزة لهويتنا الإسلامية التي نفتخر بها، وما يحظى به المواطن السعودي من عزّة ومكانة وكرامة، فيما عكست صور القيادة الرشيدة وملوك المملكة العربية السعودية الذين ساهموا في بناء هذا الوطن وصنع تاريخه، والتي ازدانت بها مباني تعليم جازان روح الوحدة والانتماء الوطني الذي يجمع الشعب وقيادته الحكيمة.
وأظهرت الأشكال الجمالية لأعمال الزينة التي اكتست بها مباني الإدارة العامة، صورًا جمالية وطنية عميقة، تسهم في تعزيز مشاعر الانتماء والفخر بالوطن وقيادته لدى منسوبي ومنسوبات تعليم جازان وأفراد المجتمع المحلي، وتظهر المشاعر الاحتفالية التي يعيشها الوطن، إضافة إلى ما تبعثه من رسائل حبّ وولاء للوطن الغالي وقيادته الحكيمة عبر عدد من العبارات الوطنية التي ازدانت بها، وعبر عدد من الشاشات واللوحات الإعلانية التي حملت رسائلَ الحب للوطن وقيادته؛ في صورة تعكس مشاعر الاعتزاز بالوطن وهويته وإرثه التاريخي، والفخر بحاضره المزدهر.