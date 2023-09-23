مدارس ومباني تعليم جازان تزدان بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني

وأظهرت الأشكال الجمالية لأعمال الزينة التي اكتست بها مباني الإدارة العامة، صورًا جمالية وطنية عميقة، تسهم في تعزيز مشاعر الانتماء والفخر بالوطن وقيادته لدى منسوبي ومنسوبات تعليم جازان وأفراد المجتمع المحلي، وتظهر المشاعر الاحتفالية التي يعيشها الوطن، إضافة إلى ما تبعثه من رسائل حبّ وولاء للوطن الغالي وقيادته الحكيمة عبر عدد من العبارات الوطنية التي ازدانت بها، وعبر عدد من الشاشات واللوحات الإعلانية التي حملت رسائلَ الحب للوطن وقيادته؛ في صورة تعكس مشاعر الاعتزاز بالوطن وهويته وإرثه التاريخي، والفخر بحاضره المزدهر.