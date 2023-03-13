الخطيب: العالم احتفل معنا ببلدة العلا القديمة.. فخر المملكة وعنوان سياحتها

توّجت البلدة القديمة بـ"العلا" ضمن أفضل القرى العالمية في حفل أفضل القرى السياحية لعام 2022، تقديراً لأهمية التراث والمحافظة عليه.
وقال أحمد الخطيب وزير السياحة، في تغريدة على تويتر، إن أنظار العالم توجهت نحو محافظة العلا لمتابعة حفل منظمة السياحة العالمية الذي أقيم أمس الأحد، لأفضل القرى السياحية في العالم بحضور قادة القطاع السياحي ووزراء الدول المرشحة للجائزة، بعد اختيار البلدة القديمة بالمحافظة ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2022م.
والبلدة القديمة في العلا تحكي تفردها خلال الفترة الإسلامية المبكرة وما قبلها في مراحل الممالك العربية القديمة.
شاركت في الاحتفال منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أطلقت مبادرة «أفضل القرى السياحية» في إطار برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، الذي أصدر منذ عام 2021 قائمة سنوية بالوجهات التي تبرز التزامها بالاستدامة من جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويقرّ برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية، التابع لمنظمة السياحة العالمية، بأهمية الحفاظ على القرى التراثية والسياحية وتجديدها في العالم بالنظر إلى تضمين البرنامج أهدافاً إستراتيجية مثل توفير الفرص وتوليد الوظائف وتعزيز الموارد الثقافية وحمايتها.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية اختارت في ديسمبر الماضي أفضل القرى السياحية 2022 التي قيّمها مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي 9 مجالات، هي: الموارد الثقافية والطبيعية، وتعزيز الموارد الثقافية وحفظها، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتنمية السياحة وتكامل سلسلة القيمة، وإدارة السياحة وتحديد أولوياتها، والبنية التحتية، والاتصالية والصحة والأمان.