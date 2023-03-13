الخطيب: العالم احتفل معنا ببلدة العلا القديمة.. فخر المملكة وعنوان سياحتها

يذكر أن منظمة السياحة العالمية اختارت في ديسمبر الماضي أفضل القرى السياحية 2022 التي قيّمها مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي 9 مجالات، هي: الموارد الثقافية والطبيعية، وتعزيز الموارد الثقافية وحفظها، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتنمية السياحة وتكامل سلسلة القيمة، وإدارة السياحة وتحديد أولوياتها، والبنية التحتية، والاتصالية والصحة والأمان.