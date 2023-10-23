"البوصلة الجديدة".. مبادرة مستقبل الاستثمار تنظم مؤتمرها السنوي "7" في الرياض غدًا

يُذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية، وتلتزم بتشجيع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات حيوية تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.