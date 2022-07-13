عملية جراحية معقدة تُعيد الحركة لعشرينية في "تخصصي الطائف"

مريضة في عمر 28 عاماً، تعرضت لحادث سقوط من ارتفاع عالٍ منذ حوالي ثلاثة أسابيع ما أدى إلى كسر مفتت داخل مفصل الكاحل الأيسر مع كسر في الفقرة القطنية الرابعة، تم التداخل جراحياً عن طريق أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بوضع جهاز مثبت خارجي بشكل مؤقت وتثبيت كسر الفقرات.