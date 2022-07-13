عملية جراحية معقدة تُعيد الحركة لعشرينية في "تخصصي الطائف"

مريضة في عمر 28 عاماً، تعرضت لحادث سقوط من ارتفاع عالٍ منذ حوالي ثلاثة أسابيع ما أدى إلى كسر مفتت داخل مفصل الكاحل الأيسر مع كسر في الفقرة القطنية الرابعة، تم التداخل جراحياً عن طريق أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بوضع جهاز مثبت خارجي بشكل مؤقت وتثبيت كسر الفقرات.
بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الإصابة تم إجراء عمل جراحي مع الرد المفتوح وتثبيت داخلي بواسطة شرائح ومسامير وذلك بهدف إعادة حركة المفصل إلى طبيعتها وذلك بواسطة فريق من قسم جراحة العظام مكون من الطبيب الجراح محمد عبد الرحيم، والطبيب الجراح أحمد أسامة الراجح، وأسامة الثقفي.
الدكتور أسامة الراجح أكد متحدثاً لـ"سبق"، أن مثل هذه الكسور تعتبر تحدياً كبيراً للجراح كي يستطيع إعادة العظام المفتتة المكسورة إلى أماكنها وخاصةً إعادة كسور المفصل ما يساعد على إعادة الحركة السابقة كما كانت.
المريضة الآن بحالةٍ عامة جيدة - ولله الحمد-، وتتماثل للشفاء، وتُجري العلاج الطبيعي.