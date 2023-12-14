عسير.. "الأمن البيئي" يضبط مخالفًا لاقتنائه وعرضه "21" كائنًا فطريًّا دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاقتنائه وعرضه "21" كائنًا فطريًّا؛ منها كائنات مفترسة، وكائنات مهددة بالانقراض، دون ترخيص، في منطقة عسير؛ ما يعدّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.