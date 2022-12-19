اتفاقية بين "الإذاعة والتلفزيون" و"إحسان" لعرض المنتجات الوقفية لمركز التلاوات القرآنية والأحاديث النبوية

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" اليوم، اتفاقية عرض المنتجات الوقفية الخاصة بالمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، ضمن الفرص الخيرية في منصة "إحسان".
وتعكس الاتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، مع الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان" المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني، رغبة الطرفين بالإسهام بالمبادرات الخيرية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتحسين كفاءة العمل الخيري والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأكد "الحارثي" أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية إحدى المبادرات الإعلامية التي أعلنتها الهيئة لتلبية الاحتياج وتحقيق التكامل في الإعلام القرآني والنبوي.
وأشار إلى أن المركز يعمل على إتاحة الفرصة للمواطن والمقيم أن يسهموا في صناعة هذا المحتوى من خلال المنصات الرسمية مثل منصة "إحسان".
وأضاف: "الشراكات عامل مهم واستراتيجي لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية ضمن مرحلة التغيير والتطوير التي تشهدها حيث تأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات التي وقّعتها الهيئة في عام 2022، كما تستهدف الانتشار وبناء شراكات موسعة مع القطاعات كافة خلال عام 2023 وفقًا لاستراتيجيتها المقررة من مجلس الإدارة التي تسعى لإيجاد مكانة مميزة للهيئة كشريك وداعم لجميع القطاعات في المجتمع السعودي والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030".
يُذكر أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية يُعد من المشاريع الجديدة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ويعمل على إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المتقن علميًا وفنيًا، بما يُسهم في زيادة الإنتاج السمعي والبصري للمصاحف القرآنية والأحاديث النبوية، الأمر الذي يتكامل مع عمل منصة "إحسان".
وتعمل المنصة على تسخير التقنية للنهوض بالعمل الخيري وتعظيم أثره، وإيصال التبرعات إلى مستحقيها من مختلف الفئات، حيث تخطت التبرعات عبر المنصة 2 مليار و835 مليون ريال، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و890 ألف مستفيد ومستفيدة.