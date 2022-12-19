اتفاقية بين "الإذاعة والتلفزيون" و"إحسان" لعرض المنتجات الوقفية لمركز التلاوات القرآنية والأحاديث النبوية

وأضاف: "الشراكات عامل مهم واستراتيجي لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية ضمن مرحلة التغيير والتطوير التي تشهدها حيث تأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات التي وقّعتها الهيئة في عام 2022، كما تستهدف الانتشار وبناء شراكات موسعة مع القطاعات كافة خلال عام 2023 وفقًا لاستراتيجيتها المقررة من مجلس الإدارة التي تسعى لإيجاد مكانة مميزة للهيئة كشريك وداعم لجميع القطاعات في المجتمع السعودي والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030".