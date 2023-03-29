عند 10503 نقاط.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: أنابيب، والكثيري، وشاكر، والسعودي الألماني الصحية، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ثمار، ورعاية، وسيرا، والصناعات الكهربائية، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.67%.