إنهاء معاناة مصاب بكسر عظم الكعبرة بمستشفى عيون الجواء

وذكر أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ألم شديد في قدمه إثر سقوطه من أعلى، وبعد القيام بإجراء الكشف الطبي اللازم عليه ومناظرة نتائج فحوصات الأشعة تبين أنها حالة إصابة بكسر مفتت أسفل عظم الكعبرة مع تفتت الجزء الأسفل.