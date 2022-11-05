مارفل سيستمز تشارك في معرض سيملس السعودية

حيث تم استقبال ما يتجاوز 200 ممثل لجهات محلية ودولية على مدى يومين، قدمت لهم "مارفل" تجربتها مع العديد من العملاء رحلة التحول الرقمي من برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، والمتاجر الإلكترونية وكيفية تحسين تجربة العملاء للمنظمات في الوصول والتعامل وتقديم الخدمات والمنتجات، إلى جانب أن مارفل سيستمز تقدم خدمات برمجة التطبيقات للهواتف الذكية، بالإضافة إلى التميز في تصميم وبناء المواقع الإلكترونية بواجهات ديناميكية تفاعلية، وتوفر لعملائها الدعم الفني المجاني في أول عام.