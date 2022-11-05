مارفل سيستمز تشارك في معرض سيملس السعودية

في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في السوق السعودية، تشارك مارفل سيستمز في المعرض الأول لسيملس في السعودية بجناح استعرضت فيه خدماتها الرقمية، إلى جانب واقع المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
حيث تم استقبال ما يتجاوز 200 ممثل لجهات محلية ودولية على مدى يومين، قدمت لهم "مارفل" تجربتها مع العديد من العملاء رحلة التحول الرقمي من برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، والمتاجر الإلكترونية وكيفية تحسين تجربة العملاء للمنظمات في الوصول والتعامل وتقديم الخدمات والمنتجات، إلى جانب أن مارفل سيستمز تقدم خدمات برمجة التطبيقات للهواتف الذكية، بالإضافة إلى التميز في تصميم وبناء المواقع الإلكترونية بواجهات ديناميكية تفاعلية، وتوفر لعملائها الدعم الفني المجاني في أول عام.
ويمتاز السوق السعودي بالبنية التحتية الإلكترونية الممتازة، التي توفر سهولة في عملية التحول الرقمي، والتواصل مع الجماهير وتقديم الخدمات والمنتجات لهم عبر المواقع والمتاجر الإلكترونية.
ويعدّ "معرض ومؤتمر سيملس السعودية 2022" أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيات الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بمشاركة عدد كبير من شركات التقنية من مختلف دول العالم.
يذكر أن مؤتمر "سيملس" يعدّ أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال المدفوعات؛ حيث يُقام على مدار 23 عامًا، بوصفه ملتقى للخبراء والمختصين، ويعدّ الحدث المتخصص في مجال المدفوعات بشكل عام، وهو يغطي أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية في قطاع المدفوعات، والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، وقد أقيم المعرض والمؤتمر هذه السنة لأول مرة في الرياض.