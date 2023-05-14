تجاوزت الـ 13 مليونًا.. "نادي الإبل" يكشف عن قيمة جوائز "جادة تبوك"

وأعلنت اللجان المنظمة لمهرجان جادة الإبل في تبوك ضرورة إحضار الإنتاج المشارك في فئة الفحل المنتج إلى محيط جادة الإبل من الفترة 21 مايو وحتى 3 يونيو لإنهاء فحوص إثبات الأبوة، ومن لا يلتزم فسيتم الاستبعاد، وذلك لضمان سلاسة الإجراءات وأخذ الوقت الكافي قبل تاريخ المشاركات لهذه الفئة.