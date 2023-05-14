تجاوزت الـ 13 مليونًا.. "نادي الإبل" يكشف عن قيمة جوائز "جادة تبوك"

كشف نادي الإبل عن قيمة الجوائز المرصودة لمهرجان "جادة الإبل" في تبوك والتي تجاوزت أكثر من 13 مليون ريال سعودي شملت 11 فئة خلال أشواطها التنافسية.
وتفصيلاً، شملت الجوائز البالغة 166 جائزة فئة الفحل المنتج للون "المجاهيم والوضح والشقح والحمر والشعل والصفر والحراير" بالإضافة إلى الأشواط الحيران "قعدان وبكار" وهو الشوط المستحدث لأول مرة في منافسات مهرجانات الإبل، كذلك أشواط فئة الجمل للون "المجاهيم والمغاتير والحمر والحراير" وأخيرًا أشواط فئتي "الدق والجل لألوان" المجاهيم والحمر والحراير"، كما تضمنت الجوائز مسابقات الهجيج لفئة المغاتير.
وكشف النادي عن تتويج خمسة مراكز في كل شوط باستثناء أشواط فئة الفحل وإنتاجه بواقع ثلاثة مراكز متوجة في كل شوط.
وأعلنت اللجان المنظمة لمهرجان جادة الإبل في تبوك ضرورة إحضار الإنتاج المشارك في فئة الفحل المنتج إلى محيط جادة الإبل من الفترة 21 مايو وحتى 3 يونيو لإنهاء فحوص إثبات الأبوة، ومن لا يلتزم فسيتم الاستبعاد، وذلك لضمان سلاسة الإجراءات وأخذ الوقت الكافي قبل تاريخ المشاركات لهذه الفئة.