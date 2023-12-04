مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري جراحة ناجحة لثلاثينية من مضاعفات عمليات سمنة سابقة

والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة للعيادة والإستماع إلى شكواها، تبين أنها أجرت قبل خمس سنوات في مستشفيات أخرى عملية حلقة للمعدة ولم تحقق الهدف المطلوب لفقدان الوزن، تبع ذلك بعامين قيامها بإجراء عملية تكميم للمعدة، وأيضاً لم تحقق المريضة هدفها ، بل زاد وزنها وصولاً إلى إصابتها بالسمنة المرضية وكلتة جسم 41، مع إرتفاع حدة الشعور بالإرتجاع المريئي والإستفراغ. وعلى الفور تم إخضاعها لمنظار تشخيصي وإجراء أشعة صوتية ملونة بالصبغة ، وقد كشفت النتائج عن وجود توسع شديد أعلى المعدة، وفتق كبير بالحجاب الحاجز، ترتب عليه حدوث تضيق في وسط المعدة، وإزاحتها إلى الأعلى لمحيط منطقة الصدر، بالإضافة إلى اكتشاف التصاقات شديدة ما بين المعدة والكبد.