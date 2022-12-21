"الدفاع المدني" يُحذر من هطول أمطار بـ13 محافظة في مكة

حذّر الدفاع المدني من أمطار تضرب 13 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل.
وقال: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، تشمل: "العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة، والليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان".
وأهاب الدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.