سر برودة رخام الحرم.. ماذا تعرف عن جبل ثاسوس اليوناني؟

ويصل سُمك الرخام إلى 5 سنتمترات؛ حيث إنه يتميز عن غيره بلونه الأبيض الكرستالي، وهو من أنقى الأحجار الطبيعية وأكثرها صلابة، ويتميز كذلك بكونه يمتص الرطوبة عبر مسام دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل؛ مما يجعله دائم البرودة حتى في درجات الحرارة العالية لتكون بردًا وسلامًا على الطائفين بالبيت الحرام.