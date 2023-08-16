"التخصصات الصحية" تعتمد "تجمُّع المدينة الصحي" جهة مقدّمة لبرامج التطوير المهني

حصل تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي على شهادة اعتماد الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية كجهة مقدمة لأنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر لمدة ثلاث سنوات.
وجاء الاعتماد بعد استيفاء التجمُّع اشتراطات ومعايير الخدمة كافة، المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، بناءً على نتائج التقييم وتوصيات لجنة تقييم جهات التطوير المهني في الإدارة التنفيذية للتطوير بالهيئة.
ويسهم هذا الاعتماد في دعم الاحتياج في مجال التعليم الطبي، ويعزّز الكفاءات الصحية في المنطقة، ويدعم الممارسة المهنية بفكر حديث ينمّي المعارف والمهارات، ويمارس التطبيقات العملية باستخدام أساليب متعدّدة في التعلم الحديث.