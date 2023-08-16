"التخصصات الصحية" تعتمد "تجمُّع المدينة الصحي" جهة مقدّمة لبرامج التطوير المهني

ويسهم هذا الاعتماد في دعم الاحتياج في مجال التعليم الطبي، ويعزّز الكفاءات الصحية في المنطقة، ويدعم الممارسة المهنية بفكر حديث ينمّي المعارف والمهارات، ويمارس التطبيقات العملية باستخدام أساليب متعدّدة في التعلم الحديث.