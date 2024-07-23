"الغطاء النباتي" يعزّز ازدهار غابات المانجروف على سواحل المملكة بزراعة 13 مليون شتلة

ودشّن المركز قبل نحو أكثر من عام أعمال مشروعَي زراعة 700 ألف شتلة مانجروف (200 ألف في جزيرة رأس أبو علي بمحافظة الجبيل، و500 ألف في محافظة الوجه)، إضافة إلى التسييج والرعاية؛ لحماية الشتلات من الطحالب والأعشاب البحرية، والمواقع من الرعي والتعدّي، إضافة إلى عددٍ من الأعمال الأخرى، مثل: تجهيز المشتل، وجمع البذور الناضجة والسليمة وتنقيتها ثم بذرها في المشتل.