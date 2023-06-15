اليوم الخميس.. معلمو ومعلمات مكة يبدأون إجازتهم الصيفية عقب تقديم مواعيد الاختبارات

جاء ذلك القرار الذي تلقاه المعلمون والمعلمات شفويًا عقب خبر نشرته "سبق" الأسبوع الماضي تحت عنوان: "رغم تقديم الاختبارات.. "معلّمو مكة" مُلزمون بالدوام حتى الرابع من ذي الحجة المقبل"، وسط استغراب عدد من المعلمين والمعلمات من إلزامهم بالدوام حتى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل، رغم تقديم مواعيد الاختبارات تزامنًا مع توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام.