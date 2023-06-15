اليوم الخميس.. معلمو ومعلمات مكة يبدأون إجازتهم الصيفية عقب تقديم مواعيد الاختبارات

بدأ معلمو ومعلمات مكة إجازتهم الصيفية عقب تقديم مواعيد الاختبارات، حيث كان اليوم الخميس هو آخر دوام للمعلمين والمعلمات.
تفصيلًا، قررت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة أن يكون دوام اليوم الخميس هو آخر دوام للمعلمين والمعلمات في مدارس مكة التي أكملت الأعمال المتعلقة بإنهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.
جاء ذلك القرار الذي تلقاه المعلمون والمعلمات شفويًا عقب خبر نشرته "سبق" الأسبوع الماضي تحت عنوان: "رغم تقديم الاختبارات.. "معلّمو مكة" مُلزمون بالدوام حتى الرابع من ذي الحجة المقبل"، وسط استغراب عدد من المعلمين والمعلمات من إلزامهم بالدوام حتى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل، رغم تقديم مواعيد الاختبارات تزامنًا مع توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام.
وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اتخذت قرارًا بتقديم الاختبارات في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل؛ ليكون اليوم الخميس الموافق 26/ 11 نهاية اختبارات الفصل الثالث وتوزيع النتائج.
وجاء قرار تقديم الاختبارات في المدارس التابعة لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عطفًا على توافد الحجاج؛ ما يسهل الحركة المرورية أثناء تنقلهم، خصوصًا في المدارس القريبة من المسجد الحرام والشوارع المؤدية إلى الحرم.