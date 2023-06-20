"49" موقعاً ميدانياً في المسجد الحرام للرد على أسئلة ضيوف الرحمن واستفساراتهم

وأوضح مدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام معاذ الجنيدل، أن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد على (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، مؤكداً أن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى، لافتا النظر إلى أنه تحقيقاً للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف، حيث إن الروبوت يدعم (11) لغة، وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).