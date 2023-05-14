لجان متخصصة بمشاركة الخبراء.. "كبار العلماء" تعقد دورتها الـ93 في الطائف

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن هيئة كبار العلماء تحمد الله عز وجل وتشكره، على تجاوز جائحة كورونا وانتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بها، وعلى توفيق الله عز وجل لهذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ حيث كانت المملكة متقدمة في التعامل مع هذه الجائحة في جميع المسارات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.