"الدفاع" تستكشف مسار المستقبل بمؤتمر الجودة الرابع

نظّمت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ممثلة في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب؛ مؤتمر الجودة العالمي الرابع بعنوان "تجربة الرعاية: مسار المستقبل".
جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور أحمد بن محمد العامري، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من "11 إلى 13/ 5/ 1444هـ" الموافق "05 إلى 07/ 12/ 2022م" بفندق هيلتون جدة، والذي يأتي انطلاقًا من أحد الأهداف الاستراتيجية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع لتحقيق التميز بتجربة المريض، بمشاركة نخبة من المتحدثين أصحاب الاختصاص من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وشهد المؤتمر عقد جلسات حوارية تناولت مناقشة عدد من المحاور "سلامة المرضى، الرعاية الصحية المبنية على القيمة وتجربة المريض"، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تتضمّن "هاكاثون لاختيار أفضل الأفكار الإبداعية في مجال ثقافة السلامة، التميز في خدمة المريض، الرعاية الصحية المبنية على القيمة".
يذكر أنه تم اعتماد ساعات تعليمية مستمرّة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "15" ساعة للبرنامج العلمي، و"8" ساعات لكل ورشة عمل.