"الدفاع" تستكشف مسار المستقبل بمؤتمر الجودة الرابع

جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور أحمد بن محمد العامري، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من "11 إلى 13/ 5/ 1444هـ" الموافق "05 إلى 07/ 12/ 2022م" بفندق هيلتون جدة، والذي يأتي انطلاقًا من أحد الأهداف الاستراتيجية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع لتحقيق التميز بتجربة المريض، بمشاركة نخبة من المتحدثين أصحاب الاختصاص من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.