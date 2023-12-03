"التعليم" تعلن بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث بـ 23 تخصصاً نوعياً

وأكدت أن التخصصات المطروحة في هذه النسخة تأتي متوائمة مع التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة في المملكة، وتسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي.