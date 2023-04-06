"عصاري رمضان".. ممشى كورنيش جازان يجذب عشاق المشي في الصيام

ورصدت عدسة "سبق" عددًا من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي، حيث أكّدوا أنهم يقضون أوقاتًا ممتعة، ويمارسون المشي بشكل يومي قبل الإفطار بنصف ساعة تقريبًا، مشيرين إلى أن الأجواء بجازان مناسبة لممارسة الرياضة.