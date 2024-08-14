"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والشرقية وحائل والباحة ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وبحرة والليث والقنفذة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الجموم والكامل والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على خليص، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
وتشهد نجران أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية وخيبر. وتشهد أمطارًا متوسطة على العيص والمدينة المنورة وبحرة، وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.