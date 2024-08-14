"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية وخيبر. وتشهد أمطارًا متوسطة على العيص والمدينة المنورة وبحرة، وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.