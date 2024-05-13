الجامعة العربية: اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء تدخل حيز النفاذ سبتمبر المقبل

كما قالت المسؤولة بالجامعة العربية، إن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على ثلاث ركائز وهي: الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير وتمويل.