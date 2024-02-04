"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وتبوك والجوف والشمالية وجازان).
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات والطائف والهدا. وتشهد ضبابًا كثيفًا على ميسان والشفا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على العرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياحًا شديدة على الليث حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد ضبابًا كثيفًا على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة، وأتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الباحة ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والعقيق، وضبابًا كثيفًا على الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة لرياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل. وتشهد شبورة مائية على دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.