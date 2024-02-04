"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات والطائف والهدا. وتشهد ضبابًا كثيفًا على ميسان والشفا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على العرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياحًا شديدة على الليث حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.