58 يومًا تحت زخات المطر والبَرَد.. زوَّار عسير يغادرونها مُحمَّلين بأجمل الذكريات

غادر زوَّار عسير المنطقة بعد 58 يومًا، هي مجموع الإجازة الصيفية للعام الدراسي، مُحمَّلين بأجمل الذكريات وأروع الأيام التي عاشوها تحت زخات المطر وحبات البَرَد في درجات حرارة كانت الأدنى على مستوى مناطق السعودية في بعض الأيام، وتحديدًا بسودة منطقة عسير، التي شهدت توافدًا كبيرًا للسياح من جميع أرجاء الوطن ودول الخليج، وغيرهم من السياح القادمين من مختلف دول العالم.