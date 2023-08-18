58 يومًا تحت زخات المطر والبَرَد.. زوَّار عسير يغادرونها مُحمَّلين بأجمل الذكريات

غادر زوَّار عسير المنطقة بعد 58 يومًا، هي مجموع الإجازة الصيفية للعام الدراسي، مُحمَّلين بأجمل الذكريات وأروع الأيام التي عاشوها تحت زخات المطر وحبات البَرَد في درجات حرارة كانت الأدنى على مستوى مناطق السعودية في بعض الأيام، وتحديدًا بسودة منطقة عسير، التي شهدت توافدًا كبيرًا للسياح من جميع أرجاء الوطن ودول الخليج، وغيرهم من السياح القادمين من مختلف دول العالم.
وتمتعت المنطقة هذا العام بأجواء خلابة، شهدتها وتشهدها مرتفعات المنطقة، إضافة إلى الفعاليات الفنية والمسرحية والثقافية والترفيهية والتسويقية التي استقطبت نجومًا وفنانين محليين وعالميين، قدَّموا فيها أجمل ما لديهم وسط حضور آلاف البشر، الذين توافدوا على تلك الفعاليات المختلفة، التي روعي فيها مناسبتها لجميع الفئات العمرية للجنسين.
ولم يكن نجاح الموسم السياحي بعسير مستغربًا؛ فالذي يقف خلف كل تفاصيله الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة، الذي كان أول المرحبين بالزوار، والمتلمس لكل احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال التوجيهات المباشرة لجميع الإدارات الحكومية والأمنية والعسكرية، ولأهالي المنطقة بتقديم الخدمات والدعم والعون والضيافة كافة، فضلاً عن البرامج والفعاليات التي رسم خطتها وأشرف على تنفيذها.
ولم يغادر ضيوف عسير أرضها وإنسانها إلا بعد أن حملوا معهم كل ما من شأنه أن يُبقي لهم ذكرياتهم الجميلة.. فمن العسل العسيري إلى الورود والرياحين والفواكه والزي المتفرد، التي كانت رفيقة دربهم لمن خلفهم من أهل وأصدقاء.
وقام الزوار بالتغني بأبناء المنطقة وكرمهم وحُسن الضيافة الذي يتميزون به، فضلا عن وقفات التضحية والإيثار التي تلقوها في كل الظروف والحالات التي اكتنفت تفاصيل رحلتهم لهذا الجزء الغالي من الوطن.