"خريطة ملهمة لأمن مائي عربي مستدام".. 9 جلسات في مؤتمر مؤثر يتهيّأ بالرياض

إلى ذلك، تتناول الجلسة التاسعة موضوع "التقنيات الحديثة للاستمطار للحد من الإجهاد المائي" حيث تناقش مسائل متعلقة بالحوكمة الرشيدة في إدارة المياه، واستعراض الإطار النظري والتطبيقات العملية، وتناقش إمكانية دمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء؛ لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المباني الحكومية، والتركيز على التطبيقات المبتكرة لتقنيات الجوال في مجال المياه، إضافة إلى استعراض كيفية استفادة البيانات من الاستشعار -عن بعد- والنماذج الرقمية في تحسين إدارة المياه واستدامتها، ثم يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية للخروج بعددٍ من التوصيات التي تضمن تعزيز وترسيخ الأمن المائي العربي.