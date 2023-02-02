اجتماع للجنة كبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون.. هذا ما تم مناقشته

وناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، وصولاً للوحدة الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع مخرجات وتوصيات جلسات استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي التي نظمها المكتب خلال الفترة الماضية.