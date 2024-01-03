استكمالاً للمرحلة الثانية.. زراعة عدد من أشجار "العود" و"الصندل" بمحافظة الطوال

ومن جهته، ثمن محافظ الطوال جهود الهيئة في سبيل زيادة الغطاء النباتي، وتشجيع زراعة المحاصيل الواعدة في المنطقة، وعبر عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على جهوده المستمرة، ودعمه المتواصل ‏لمثل هذه البرامج والفعاليات، مؤكداً حرص أمير المنطقة دائماً على متابعة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.