استكمالاً للمرحلة الثانية.. زراعة عدد من أشجار "العود" و"الصندل" بمحافظة الطوال

قام مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وبحضور محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن بزراعة عدد من أشجار الصندل في المحافظة، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في زراعة أشجار العود والصندل، التي دشنها أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العام الماضي.
وفي التفاصيل، أوضح "الفهاد" أن الهيئة تواصل دعمها لمزارعي منطقة جازان لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ، والتي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل.
ونوه بأن الهيئة نجحت في إدخال زراعة أشجار الصندل في منطقة جازان لأول مرة بالمملكة بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة بالشراكة مع جامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد حققت هذه التجربة نجاحاً كبيراً في المرحلة الأولى التي تم خلالها زراعة أكثر من 2200 شجرة في عدد من مزارع محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان.
ومن جهته، ثمن محافظ الطوال جهود الهيئة في سبيل زيادة الغطاء النباتي، وتشجيع زراعة المحاصيل الواعدة في المنطقة، وعبر عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على جهوده المستمرة، ودعمه المتواصل لمثل هذه البرامج والفعاليات، مؤكداً حرص أمير المنطقة دائماً على متابعة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.