"السديس" يدشّن الشاشات التوجيهية المساندة لدروس علماء المسجد الحرام

يُذكر أن الشاشات التوجيهية تشرف عليها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وتهدف إلى تمكين الحوكمة، وتفعيل دور التقنية في الأنشطة العلمية والإعلامية وإيصال المحتويات التوجيهية والإرشادية، مثل الجدول الأسبوعي للبرنامج العلمي الدائم، ومواعيد الدروس ومواقعها، واللقاءات وأسماء المشايخ للمستفيدين.