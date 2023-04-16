أجواء سكينة وخدمات.. 1.5 مليون مُصَلٍّ ومعتمر في الحرم ليلة 25 رمضان

وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و6535 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و6515 لترًا للتعقيم بالبايوكير و4000 لترًا لتعقيم الأسطح، بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.