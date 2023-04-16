أجواء سكينة وخدمات.. 1.5 مليون مُصَلٍّ ومعتمر في الحرم ليلة 25 رمضان

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك مليونًا ونصف المليون مُصَل ومعتمر.
وبيّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه جرى توزيع 56400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495201 مستفيد، و12220 مستفيدًا من الكتيبات والمطويات، و136000 مستفيد من التوعية الرقمية، و110809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
وأفادت بأن عدد المستفيدين من خدمة التطويف 5949، و189984 مستفيدًا من الإرشاد المكاني باللغات، و200 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافة إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.
وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و6535 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و6515 لترًا للتعقيم بالبايوكير و4000 لترًا لتعقيم الأسطح، بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.