دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة

وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون، ألقته اليوم دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) استخدام سلاح التجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والتهديد باجتياح مدينة رفح، لا يمكن السكوت عنها.