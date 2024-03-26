دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون، ألقته اليوم دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) استخدام سلاح التجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والتهديد باجتياح مدينة رفح، لا يمكن السكوت عنها.
ودعت المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة ازدواجية المعايير، ووقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المقررة الخاصة في توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودانت أي محاولات تهدف لعرقلة عملها، ودعتها للاستمرار في ولايتها الموكلة لها من قِبل مجلس حقوق الإنسان.