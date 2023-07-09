"الإحصاء" تبدأ بتنفيذ مسح إحصاءات البحث والتطوير هاتفياً

ويهدف المسح، وفق إنفوجراف للهيئة نشرته اليوم، توفير بيانات حول النفقات التي تتم على البحث والتطوير ومصادرها لجميع القطاعات، وتوفير بيانات حول المشتغلين في المجال لجميع القطاعات، ومعرفة نسبة الإنفاق عليه من الناتج المحلي الإجمالي.