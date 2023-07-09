"الإحصاء" تبدأ بتنفيذ مسح إحصاءات البحث والتطوير هاتفياً

بدأت الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ مسح إحصاءات البحث والتطوير هاتفياً، والذي يهدف إلى توفير بيانات حول المشتغلين، ومستوى الإنفاق عليه، ونسبته من الناتج المحلي.
ويعد مسح البحث والتطوير عبارة عن مجموعة من الإحصاءات السنوية التي تهتم بمجالات البحث والتطوير في المملكة؛ لتوفير مؤشرات اقتصادية لها.
ويهدف المسح، وفق إنفوجراف للهيئة نشرته اليوم، توفير بيانات حول النفقات التي تتم على البحث والتطوير ومصادرها لجميع القطاعات، وتوفير بيانات حول المشتغلين في المجال لجميع القطاعات، ومعرفة نسبة الإنفاق عليه من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستمر فترة جمع البيانات الهاتفية من خلال الرقم الموحد للهيئة 920020081 من 9 يوليو حتى 26 أغسطس المقبل.