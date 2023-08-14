بتكلفة 362 مليون ريال.. "أمانة جدة" تنجز 37% من مشروع حلول تصريف مياه الأمطار بطيبة

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع من مشاريع البنية التحتية، وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تُعَد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م؛ مشيرًا إلى أن مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة طيبة، يهدف إلى خدمة مساحة تُقَدر بـ10.90 كم2، والتي تعد من المناطق السكنية الواعدة؛ لافتًا إلى أن المشروع سيحدّ من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة، كما يضمن معايير معتمدة في السلامة والأمان.