بتكلفة 362 مليون ريال.. "أمانة جدة" تنجز 37% من مشروع حلول تصريف مياه الأمطار بطيبة

أنجزت أمانة محافظة جدة 37% من أعمال مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لأحياء طيبة، والذي تُقَدر تكلفته الإجمالية بـ362.338.925 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ36 شهرًا.
وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع من مشاريع البنية التحتية، وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تُعَد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م؛ مشيرًا إلى أن مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة طيبة، يهدف إلى خدمة مساحة تُقَدر بـ10.90 كم2، والتي تعد من المناطق السكنية الواعدة؛ لافتًا إلى أن المشروع سيحدّ من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة، كما يضمن معايير معتمدة في السلامة والأمان.
وأضاف الزهراني أنه بانتهاء تنفيذ حلول التصريف المقترحة سيجري رفع المعاناة عن العديد من المواطنين بتحسين البنية التحتية ومعالجة المياه السطحية في عدد من الشوارع المتضررة بالحي.
وبيّن أن المشروع يشمل إنشاء شبكة تصريف مياه أمطار بطول يقدر 65.12 كم، وإنشاء محطة رفع وإنشاء شبكة تخفيض منسوب المياه السطحية ببعض الطرق المتضررة لمنطقة طيبة شرق طريق المدينة وشمال القناة الشرقية بمحافظة جدة، كما يتضمن مناهيل ومصائد تصريف مربوطة بالقناة الشمالية.
يُذكر أن مشاريع أمانة محافظة جدة لتصريف مياه الأمطار تُعَد ضمن أهم مشاريع البنية التحتية للمدينة؛ حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية تتجاوز مليارًا و541 مليونًا و549 ألف ريال، منها ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المراحل (الثانية والثالثة والرابعة)، وأيضًا (مشروع حي المنار- مشروع طريق الحرمين- مشروع طيبة- مشروع الهدى والأجاويد- مشروع طريق الملك فيصل- مشروع المحمدية- مشروع الفردوس- مشروع البساتين).