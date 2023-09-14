بمشاركة 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.. "الأرصاد" تطلق حملة "ما توقعت"

ويشارك في الحملة 35 جهة بالقطاعين الحكومي والخاص؛ أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والدفاع المدني، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الإعلام، وحرس الحدود، والمراكز التابعة لمنظومة البيئة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتواصل الحكومي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارتي السياحة والتعليم.