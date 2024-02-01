25 مزرعة عضوية وتحت التحول بالقصيم.. وزيارة رسمية لضمان أفضل المحاصيل

وأوضح أن الهدف من الزيارة تهدف إلى تعزيز دور فرع الوزارة والمركز الوطني لتنمية وتطوير الزراعة العضوية بالمنطقة، مؤكدًا أن الغذاء العضوي يعكس الأسلوب المميز من الإنتاج الزراعي الذي يعتمد على استخدام المدخلات الطبيعية دون استخدام أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو ما هو معدلًا وراثيًا.