25 مزرعة عضوية وتحت التحول بالقصيم.. وزيارة رسمية لضمان أفضل المحاصيل

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، اليوم، المركز الوطني للزراعة العضوية.
واطّلع "الصوينع" على ما يحتويه المركز من مختبرات، وحقول بحثية وإرشادية شملت حقول الحمضيات، وصالات وبيوت الزراعات المحمية، ووحدة الدواجن العضوية، ووحدة إنتاج الفحم الحيوي، ووحدة إنتاج ديدان الفيرمي كمبوست لإنتاج سماد الفيرمي كمبوست، والحقول المكشوفة للخضار والمحاصيل الحقلية.
وأوضح أن الهدف من الزيارة تهدف إلى تعزيز دور فرع الوزارة والمركز الوطني لتنمية وتطوير الزراعة العضوية بالمنطقة، مؤكدًا أن الغذاء العضوي يعكس الأسلوب المميز من الإنتاج الزراعي الذي يعتمد على استخدام المدخلات الطبيعية دون استخدام أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو ما هو معدلًا وراثيًا.
ولفت إلى أن المنطقة تضم 19 مزرعة عضوية، إضافة إلى 6 مزارع بدأت بالتحول للإنتاج العضوي كليًا معتمدةً على الأسمدة الطبيعية من المدخلات العضوية كمتبقيات حيوانات ونباتات المزرعة وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلبًا.
بدوره، أكد مدير عام المركز الوطني للزراعة العضوية المهندس سلطان العيد، أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين العضويين وتحت التحول في تطوير وتعزيز قدراتهم الفنية لينعكس على تطوير هذا النشاط الزراعي، وبالتالي نشر الغذاء الأمن من خلال توجيه مخرجات الأبحاث وتعزيز الدعم الفني للمزارعين العضويين وتحت التحول بمجمل مناطق المملكة.