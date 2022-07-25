أسعار النفط تتراجع و"برنت" يتداول دون 103 دولارات للبرميل

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات الإثنين، حيث تصاعدت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب على النفط مع ترقب المستثمرين زيادة أسعار الفائدة الأمريكية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وبحسب "بلومبرج"، تمّت استعادة جزءٍ من العمليات العادية في خط أنابيب "كيستون" -الذي ينقل الخام الكندي إلى مركز التخزين الرئيس في الولايات المتحدة في كوشينج- الجمعة بعد توقفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال الأسبوع الماضي.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط إلى ثلاث دول بموجب تعديل للعقوبات الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.
ومع ذلك، نقلت "رويترز" تصريحات "إلفيرا نابيولينا" رئيسة المركزي الروسي، الجمعة، القائلة إن روسيا لن توفر إمدادات النفط للدول التي قررت فرض سقف سعر على النفط الروسي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.49% أو بنحو 49 سنتاً إلى 102.71 دولار للبرميل، في الساعة 09:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.76% أو 72 سنتاً إلى 93.96 دولار للبرميل، بعدما سجل الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي، وهي أطول سلسلة من الخسائر هذا العام.