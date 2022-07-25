أسعار النفط تتراجع و"برنت" يتداول دون 103 دولارات للبرميل

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.76% أو 72 سنتاً إلى 93.96 دولار للبرميل، بعدما سجل الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي، وهي أطول سلسلة من الخسائر هذا العام.