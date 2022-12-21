"الأرصاد": حالة ممطرة بالرياض من اليوم حتى الجمعة وتشمل العاصمة

وتابع، ابتداءً من الجمعة المقبل سنشهد انخفاضاً لدرجات الحرارة وتكوّناً للصقيع، وتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 6 إلى 8 مئوية.