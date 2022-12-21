"الأرصاد": حالة ممطرة بالرياض من اليوم حتى الجمعة وتشمل العاصمة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الرياض ستشهد بداية من اليوم الأربعاء حتى بعد غد الجمعة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن التقلبات الجوية والأمطار ستؤدي إلى جريان السيول بكل من المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف.
ولفت المركز أن العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية والقويعية ستشهد أمطاراً متوسطة في مُجملها تصاحبها تأثيرات تساقط البَرَد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية.
وتابع، ابتداءً من الجمعة المقبل سنشهد انخفاضاً لدرجات الحرارة وتكوّناً للصقيع، وتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 6 إلى 8 مئوية.