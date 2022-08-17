تفاصيل المناطق المشمولة بفُرص الأمطار الرعدية في المملكة.. اليوم

يشير أحدث الخرائط الجوية عبر نظام بدر المُطور في "طقس العرب"، إلى استمرار مُتوقع في الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من جنوب وغرب المملكة السعودية، الأربعاء، ناتجة عن الأحوال الجوية غير المُستقرة التي تتسبّب فيها الحالة الماطرة المُسماة (مدار 22).
وفي التفاصيل، يُتوقع استمرار تأثر أجزاءٍ من القطاعيْن الجنوبي والغربي من المملكة، الأربعاء، بأحوال جوية غير مُستقرة، بحيث تبقى فُرص الأمطار على أجزاءٍ مُتفرقة من نجران والربع الخالي وجنوب غرب منطقة الرياض إدارياً مع تشكل التكونات الركامية فترة الظهر والمساء على مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاء مُتفرقة من مُرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف، وتكون الأمطار مُتفاوتة الشدّة وغزيرة أحياناً ومُترافقة بحدوث العواصف الرعدية.
وتزامُناً مع ذلك، تبقى درجات الحرارة ضمن مُعدلاتها الاعتيادية في عموم مناطق المملكة، مع أجواءٍ حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً باستثناء المُرتفعات، مع ارتفاعٍ في نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية، ويُتوقع هُبوب رياح شمالية نشطة على أجزاءٍ من شمال المملكة تُثير بعض الأتربة والغبار.
وبحسب آخر القراءات الجوية، فإن المؤشرات الحاسوبية تُشير إلى تدفق رطوبة مدارية والناتج عن بقايا المُنخفض الجوي المداري إلى القطاع الجنوبي الغربي من المملكة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، بحيث تشتد الاضطرابات الجوية وتشمل أجزاءً واسعة من مُرتفعات تهامة وجازان وعسير والباحة، إضافة إلى مُرتفعات مكة المُكرّمة وقد تُطول الأمطار الطائف، وتكون الأمطار مُتفاوتة الشدّة وغزيرة أحياناً ومُترافقة بحدوث العواصف الرعدية وتتسبّب في جريان الأودية وتشكُّل السيول بشكلٍ قد يكون خطيراً أحياناً، إضافة إلى أنها تُسبق في عديدٍ من الأحيان بنشاطٍ كبيرٍ في سرعة الرياح التي قد تتسبّب في تشكُّل عواصف ترابية محلية.