تفاصيل المناطق المشمولة بفُرص الأمطار الرعدية في المملكة.. اليوم

وبحسب آخر القراءات الجوية، فإن المؤشرات الحاسوبية تُشير إلى تدفق رطوبة مدارية والناتج عن بقايا المُنخفض الجوي المداري إلى القطاع الجنوبي الغربي من المملكة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، بحيث تشتد الاضطرابات الجوية وتشمل أجزاءً واسعة من مُرتفعات تهامة وجازان وعسير والباحة، إضافة إلى مُرتفعات مكة المُكرّمة وقد تُطول الأمطار الطائف، وتكون الأمطار مُتفاوتة الشدّة وغزيرة أحياناً ومُترافقة بحدوث العواصف الرعدية وتتسبّب في جريان الأودية وتشكُّل السيول بشكلٍ قد يكون خطيراً أحياناً، إضافة إلى أنها تُسبق في عديدٍ من الأحيان بنشاطٍ كبيرٍ في سرعة الرياح التي قد تتسبّب في تشكُّل عواصف ترابية محلية.