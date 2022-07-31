خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس إفريقيا الوسطى

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي وزير الطاقة وموارد المياه في جمهورية إفريقيا الوسطى السيد أرنير برتران بيري.