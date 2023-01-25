في ختام مشاركتها بمنتدى "دافوس".. السعودية: لا بديل عن بناء جسور التفاهم العالمية

وفي اليوم الأول للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، شارك وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية باجتماع مع قيادات عالمية، حيث شارك في هذا الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع المؤسس ورئيس مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، لاستكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك.