الطائرة الإغاثية الأولى تصل بنغازي.. "مركز الملك سلمان" يبدأ توزيع المساعدات

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصول الطائرة الإغاثية الأولى إلى بنغازي؛ كاشفًا أن حمولة الطائرة الأولى من المساعدات تكفي 10 آلاف شخص من متضرري بنغازي.
وكشف المركز عن البدء في توزيع المساعدات على المناطق المتضررة في ليبيا.
وقال المركز إنه يواصل تقييم الاحتياج في المناطق المتضررة في ليبيا؛ مشيرًا إلى وجود فِرَق لوجستية تشرف على توزيع المساعدات للمحتاجين في ليبيا.
وكانت قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة؛ وفقًا للآليات المتبعة لدى المركز.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.