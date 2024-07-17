فرصة عقارية بمزاد درة الشاطئ بمدينة الخبر

تعلن مؤسسة بندر الحمود لإقامة المزادات العلنية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "درة الشاطىء" مزاد هجين وذلك يوم الاربعاء الموافق 24/07/2024 حضوريًا الساعة: 04:00 م في فندق/جراند حياة بمدينة الخبر، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.