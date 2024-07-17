فرصة عقارية بمزاد درة الشاطئ بمدينة الخبر

تعلن مؤسسة بندر الحمود لإقامة المزادات العلنية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "درة الشاطىء" مزاد هجين وذلك يوم الاربعاء الموافق 24/07/2024 حضوريًا الساعة: 04:00 م في فندق/جراند حياة بمدينة الخبر، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.
يطرح المزاد فرصة عقارية نادرة ارض خام بمساحة 1,203,000 متر مربع بموقع استثنائي علي امتداد طريق كورنيش الخبر وباطلالة مباشرة علي البحر.
تتميز الأرض بقربها من أبرز الخدمات النوعية بالخبر، مما يجعلها وجهة مثالية للمطورين العقاريين.
ويعتبر المزاد فرصة مميزة للراغبين في الفرص الاستثمارية الواعدة، للاستفسار مؤسسة بندر الحمود لاقامة المزادات العلنية - 0530911110 – 0500094222