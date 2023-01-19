"تقنية البنات" بجدة تعلن عن فتح القبول للدبلوم الصباحي للفصل الثالث للعام 1444هـ

وأوضحت عميدة الكلية المهندسة حياة عبدالله الغامدي، أن التسجيل في الدبلوم سيكون من تاريخ 7/ 7/ 1444هـ- 11/ 7/ 1444هـ، ولمدة خمسة أيام للمتدربات الراغبات والحاصلات على الثانوية العامة المسار العلمي، عبر بوابة القبول الموحد "قبولي"؛ منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.