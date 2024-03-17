جراحة عاجلة بمجمع فيصل تنقذ مريضاً ثمانينياً من تدهور مفاجئ في الوعي

وفي التفاصيل، بعد وصول المريض للمستشفى أُجريت له أشعة مقطعية تبيّن منها وجود ورم بالمخ أدّى إلى ارتشاحات شديدة في المخ مع بداية فتقٍ مميتٍ تسبّب في تدهورٍ في درجة الوعي وضعفٍ في الجانب الأيمن من الجسم، حيث تمّ تنويم المريض على الفور مع إعطائه علاجاتٍ لتقليل ضغط المخ؛ الأمر الذي أدّى إلى تحسُّنٍ في درجة الوعي؛ ما سمح بعمل الفحوصات اللازمة وفحص رنين مغناطيسي بالصبغة على المخ.