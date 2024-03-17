جراحة عاجلة بمجمع فيصل تنقذ مريضاً ثمانينياً من تدهور مفاجئ في الوعي

أنقذ الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بتجمُّع الطائف الصحي مريضاً ثمانينياً حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني تدهوراً في درجة الوعي؛ مع ضعف في الجانب الأيمن من الجسم، وتلعثم في الكلام.
وفي التفاصيل، بعد وصول المريض للمستشفى أُجريت له أشعة مقطعية تبيّن منها وجود ورم بالمخ أدّى إلى ارتشاحات شديدة في المخ مع بداية فتقٍ مميتٍ تسبّب في تدهورٍ في درجة الوعي وضعفٍ في الجانب الأيمن من الجسم، حيث تمّ تنويم المريض على الفور مع إعطائه علاجاتٍ لتقليل ضغط المخ؛ الأمر الذي أدّى إلى تحسُّنٍ في درجة الوعي؛ ما سمح بعمل الفحوصات اللازمة وفحص رنين مغناطيسي بالصبغة على المخ.
وقرّر الفريق الطبي لجراحة المخ والاعصاب المكوّن من: الدكتور محمد محسن المغربي، والدكتور وليد السلاوي، وطبيب مقيم ريان عمر، والطبيبين بقسم التخدير الدكتور فاروق خان، والدكتور عبدالمعطي شقير، إجراء جراحة عاجلة استغرقت ثلاث ساعات لاستئصال كامل الورم من المخ.
وفور انتهاء العملية تمّ نقل المريض الى العناية المركّزة لاستكمال العلاج الطبي والمتابعة الدقيقة وبعد استعادته كامل وعيه وتحسن تام للضعف في الجانب الأيمن من الجسم، تم نقله للتنويم الداخلي.
وغادر المريض المجمع بعد تحسُّنٍ تامٍ للأعراض، وعدم وجود أيّ مضاعفاتٍ، ولله الحمد، على أن يستكمل المتابعة بالعيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب بالمجمع.