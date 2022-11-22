شاهد.. أمير قطر يساند الأخضر من المدرجات متشحًا بالعلَم السعودي

تَقدم أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحضور في مباراة اليوم التي يخوضها المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.