شاهد.. أمير قطر يساند الأخضر من المدرجات متشحًا بالعلَم السعودي

تَقدم أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحضور في مباراة اليوم التي يخوضها المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.
واتشح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعلم المملكة؛ ليكون في مقدمة مشجعي الأخضر في مواجهته القوية أمام منتخب التانغو.
ودشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه، بمواجهة نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى).
وانطلقت قبل قليل مباراة الصقور (الأخضر) و(التانغو) على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من الجماهير.