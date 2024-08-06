"مدير تعليم الطائف" يتفقد جاهزية المدارس بالمحافظة قبل بدء العام الجديد

تَفَقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم، عددًا من المدارس شملت ثانوية الملك عبدالله، وابتدائية الإمام حفص لتحفيظ القرآن الكريم؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.
والْتقى "الغامدي" الهيئة الإدارية، مقدمًا شكره وامتنانه لمديري المدارس والهيئات الإدارية فيها وفي مكاتب التعليم؛ مشيرًا إلى دورهم المهم والحيوي في دعم وتنظيم وترتيب العمل في المنظومة التعليمية بشكل عام؛ تحقيقًا للجودة والوصول للأهداف المرسومة ليكون -بإذن الله- عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجازات والتميز.
وشهدت مكاتب ومدارس الإدارة العامة للتعليم بالطائف يوم الأحد، عودة الهيئة الإدارية والمشرفين التربويين؛ استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي 1446هـ.
ورحّب المدير العام للتعليم بالطائف، بالكادر الإداري في مكاتب التعليم وكل المدارس؛ مثمنًا الجهود المبذولة ودورهم الكبير في إنهاء كل الأعمال الإدارية؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي 1446هـ.