"مدير تعليم الطائف" يتفقد جاهزية المدارس بالمحافظة قبل بدء العام الجديد

والْتقى "الغامدي" الهيئة الإدارية، مقدمًا شكره وامتنانه لمديري المدارس والهيئات الإدارية فيها وفي مكاتب التعليم؛ مشيرًا إلى دورهم المهم والحيوي في دعم وتنظيم وترتيب العمل في المنظومة التعليمية بشكل عام؛ تحقيقًا للجودة والوصول للأهداف المرسومة ليكون -بإذن الله- عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجازات والتميز.