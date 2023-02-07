مؤتمر"ليب 2023" بالعاصمة.. جلسات ثرية تستعرض أبرز التقنيات

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الرياض، مؤتمر "ليب 2023"، والذي يشارك فيه أكثر من 100 ألف خبير ومتخصص من قادة قطاع التقنية في مختلف أنحاء العالم؛ للاطلاع على أحدث اتجاهات تطور تقنية المعلومات والاتصالات، وتبادل المعرفة بأفضل ممارساتها في المنطقة.
ويضم المؤتمر جلسات ثرية، تحت شعار "إطلاق القدرات الرقمية"، تستعرض أحدث حلول هواوي المبتكرة لشبكات نقل البيانات ومزودي الحلول الرقمية والسحابية، تأكيدًا على دعم التقدم التقني في مختلف قطاعات الأعمال والإدارات الحكومية في المملكة والمنطقة وتعزيز أدائها وتمكينها من تحقيق التحول الرقمي.
وتشمل الجلسة أيضًا أحدث الحلول الشاملة المبتكرة، من تقنيات الجيل الخامس والنصف، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الرقمية، والأمن السيبراني، والتطبيقات الصناعية المصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة تشمل الإدارات والمؤسسات الحكومية وشركات النفط والغاز والصحة وتوليد الطاقة والمرافق العامة وغيرها.
يأتي ذلك إلى جانب كلمات رئيسية لمسؤولين يسلطون الضوء على مواضيع عدة مثل: الابتكار وتقنيات الفايبر المتعدد، والطاقة الرقمية المستدامة والمدن الذكية.
ومن بين المتحدثين: كبير مهندسي شبكات الوصول الثابت في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أحمد الشامي، عن "تقنيات الفايبر المتعدد لتجربة فائقة السرعة في كل مكان"، والنائب الأول لرئيس الصناعات الرقمية في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صفدر نذير، عن "التحدي الثلاثي المتمثل في الاستدامة والدائرية والمرونة"، ونائب الرئيس الأول لتنمية الأعمال العالمية سانجاي كومار سايناني، عن "حلول الطاقة الرقمية لعالم أكثر استدامة"، فضلًا عن حلقة نقاش مع أبرز الخبراء والمسؤولين في القطاع، ومنهم المدير العام لـ"خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي" كي زياو، حول موضوع "الابتكار الهادف''.
وفي هذا السياق، قال رئيس "هواوي" في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستيفن يي: "تعكس مشاركتنا في ليب هذا العام التزامنا بتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية؛ حيث نواصل دعم جهود المملكة في هذا المجال، ونستهدف تقديم الخدمات الشاملة وتوفير أحدث التطبيقات المتطوّرة لجميع سكانها".
ويشمل المؤتمر العديد من الموضوعات العامة في مجال حلول البنية التحتية الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات التي تشمل الشبكة الواسعة المعرفة بالبرمجيات، والتخزين الكامل على "الفلاش"، والتقنيات الضوئية، والإلكترونيات الرقمية.
إلى جانب أحدث المنتجات المزودة بالتقنيات المتطورة، مثل: إنترنت الأشياء، وواي-فاي6، والشبكة المعرفة بالبرمجيات والإدارة السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم أفضل مساعدة للمؤسسات في عملية بناء شبكة داخلية لاسلكية بين منشآتها لتلبي احتياجاتها اليوم وفي المستقبل، إضافة إلى مجال الطاقة الرقمية، وأحدث حلولها التقنيّة المصممة لتسريع تطوير الطاقة النظيفة.