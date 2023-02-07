مؤتمر"ليب 2023" بالعاصمة.. جلسات ثرية تستعرض أبرز التقنيات

ومن بين المتحدثين: كبير مهندسي شبكات الوصول الثابت في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أحمد الشامي، عن "تقنيات الفايبر المتعدد لتجربة فائقة السرعة في كل مكان"، والنائب الأول لرئيس الصناعات الرقمية في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صفدر نذير، عن "التحدي الثلاثي المتمثل في الاستدامة والدائرية والمرونة"، ونائب الرئيس الأول لتنمية الأعمال العالمية سانجاي كومار سايناني، عن "حلول الطاقة الرقمية لعالم أكثر استدامة"، فضلًا عن حلقة نقاش مع أبرز الخبراء والمسؤولين في القطاع، ومنهم المدير العام لـ"خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي" كي زياو، حول موضوع "الابتكار الهادف''.