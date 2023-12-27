"السديس" يدشن جلسات الحوار المفتوح لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي والاستماع لمقترحاتهم

وبيَّن أن مبدأ التحاور والتشاور، والجلسات الحوارية المفتوحة مع الزائرين والقاصدين للحرمين؛ يعد من مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين إيمانيًّا، وأن الرئاسة ترنو للاستماع إلى الأفكار والمبادرات الدينية الإبداعية، وسبل توظيفها وتفعيلها انطلاقًا وامتثالًا لقوله تعالى: "وَالَّذينَ استَجابوا لِرَبِّهِم وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمرُهُم شورى بَينَهُم وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ" "الشورى: ٣٨".